Buďte obezřetní. Již bylo identifikováno několik doplňků pro Firefox těžících kryptoměnu

Na webu s doplňky pro Firefox se objevilo několik rozšíření, jež obsahovala kód zneužívající počítač k těžbě blíže neurčené kryptoměny. Konkrétně se jednalo o Steam Inventory Helper Pro a Night Mode Free 2, jak si všiml kdosi na čínském fóru. Oba již byly z katalogu odstraněny. Zvláštní je, že minimálně jeden z těchto doplňků měl přímo v popisu uvedeno, že obsahuje nástroj pro těžbu, který pomůže zaplatit vývoj.

Podobná transparentnost je svým způsobem chvályhodná. Buď jak buď, Mozilla o doplňky, které budou využívat hardware počítačů k těžbám, nestojí. (Nejspíš málokdo by chtěl, aby byl jeho počítač většinu času vytížený kvůli jednomu doplňku.) Jak se doplňky do katalogu vůbec dostaly? Mozilla nedávno změnila proces přijímání rozšíření do katalogu, takže je více automatizovaný.

