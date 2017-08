Bouře Harvey má 31 potvrzených obětí. Média spekulují o dalších sedmi

Texaské úřady dnes nařídily povinnou evakuaci lidem v okolí nádrže Barker, která má chránit Houston před zaplavením. Hladina v nádrži je příliš vysoko a hrozí, že přeteče přes hráz. Původně vydal okres Fort Bend pro tuto oblast jen doporučení k evakuaci, nyní ale nařídil evakuaci povinnou.

Dnes byly také ohlášeny exploze ze zatopeného chemického závodu francouzského koncernu Arkema u Houstonu. Podnik předem ohlásil, že hrozí vznícení uskladněných nebezpečných látek, které jsou kvůli výpadku chlazení nestabilní. Zaměstnanci podniku byli odvoláni a lidé v okruhu 2,5 kilometru včas evakuováni. Areál podniku je zaplaven do výšky takřka dvou metrů.

V nejvíce postiženém Houston se už začíná s prohledáváním zatopených domů. Města Port Arthur a Beaumont, která leží na východě Texasu, se dál potýkají se stoupající vodou. V Beaumontu je přerušena dodávka vody, protože hlavní čerpací stanice je zaplavená a mimo provoz. Ve městě, kde žije přes 110 tisíc lidí, nefunguje ani druhý zdroj vody. V Louisianě stále silně prší a v oblasti nízko položeného New Orleansu může spadnout až 25 centimetrů srážek.

Obě velká letiště v Houstonu jsou od středy znovu v provozu, pomalu se obnovuje autobusová a železniční doprava a město znovu začalo zajišťovat odvoz odpadu. Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) nasadila těžké nákladní vrtulníky, aby dopravila jídlo a vodu k lidem, jež nebylo možné evakuovat.

FEMA oznámila, že už dostala 325.000 žádostí o výplatu pomoci a zaplatila 57 milionů dolarů (1,2 miliardy korun). Žadatel může podle agentury dostat až 10 tisíc dolarů (220 tisíc korun). Společnost Accuweather přitom odhaduje, že Harvey by mohl být nejdražší přírodní katastrofou v dějinách USA. Ekonomický dopad hurikánu Harvey na hrubý domácí produkt (HDP) Accuweather odhaduje na 190 miliard dolarů (4,2 bilionu Kč), respektive celé jedno procento HDP. To by bylo víc, než v případě hurikánů Katrina a Sandy dohromady.

Policie v Houstonu a jeho okolí zatkla už 40 lidí, kteří v domech zasažených záplavami v minulých dnech rabovali. Úřady také upozornily, že domy obcházejí podvodníci vydávající se za záchranáře či distributory pomoci a snaží se dostat dovnitř. Policie již avizovala, že zloději budou přísně potrestáni. Soudkyně Kim Oggová z okresu Harris uvedla, že zajistí, aby lidé zadržení za krádež v opuštěných domech dostali co nejvyšší možné tresty včetně doživotí.

Tropická bouře Harvey již zeslábla na tlakovou níži a přesouvá se přes Louisianu dál na sever a na východ. Slábne rychleji, než původní předpovědi očekávaly. Podle Národní meteorologické služby (NWS) by dnes odpoledne místního času (v noci na pátek SELČ) měl být střed tlakové níže nad Mississippi, v pátek ráno už nad Tennessee a v pátek odpoledne by pak měl být nad státem Kentucky.

NHC upozorňuje na vývoj další tropické bouře Irma, která se formuje nad centrální částí Atlantiku. Prozatím neohrožuje žádné území a je těžké předpovědět její trasu. Dnes nebo v pátek by mohla dosáhnout síly hurikánu s rychlostí větru 120 kilometrů za hodinu.

