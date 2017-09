Zapomeňte. Ceny bytů v Praze klesat hned tak nebudou, tvrdí analytici

S cenami nových bytů podle analytiků úzce souvisí ceny staršího bydlení nebo nájemného. „Myslím, že dlouhodobě ceny klesat nebudou. V závislosti na stavu ekonomiky a na objemu nově povolených staveb může maximálně nastat krátkodobý pokles cen, nikoliv však dlouhodobý. Beru v potaz i dlouhodobý cenový vývoj v západních metropolích nebo oblíbenost Prahy. Na trhu nastal výrazný cenový posun a nová situace se stává normálem,“ uvedl Pavel Kliment z poradenské firmy KPMG.

Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze na konci prvního pololetí podle statistik developerských firem Trigema, Skanska a Central Group meziročně vzrostla o 15 procent na 75 791 korun za metr čtvereční. Za poslední dva roky se zvýšila více než o třetinu. Nájemné v posledních dvou čtvrtletích vzrostlo ještě o něco více než ceny nových bytů.

Metr čtvereční v Praze stojí přes 168 tisíc: Počet volných bytů v metropoli klesá

Pokles cen v nejbližším období neočekává ani analytik ČSOB Petr Dufek. „Nabídka nových nemovitostí příliš neroste a poptávka přitom zůstává velmi silná. Ať už proto, že roste životní úroveň a lidé chtějí lepší bydlení. Nebo proto, že se rozvíjí investování do bytů jako pojistky například na stáří nebo třeba podnikání přes Airbnb. Nebo třeba proto, že se v Česku rozvíjí fenomén singles,“ doplnil. Ceny by podle něj mohly klesnout při ekonomické recesi, která by srazila ochotu lidí investovat do bydlení. Jako další možnou příčinu vidí velký rozmach bytové výstavby. „Tu ale data o nové výstavbě zatím rozhodně neukazují,“ upozornil.

Zásoba nových dostupných bytů v hlavním městě na konci června meziročně klesla téměř o čtvrtinu na 3600. Podle Českého statistického úřadu se v Praze v prvním pololetí začalo stavět 1342 bytů v bytových a rodinných domech. Meziročně se jejich počet zvýšil o čtyři pětiny, je to ale způsobeno nízkou srovnávací základnou. V porovnání s rokem 2015 nebyl ani poloviční.

Podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy růst cen nemovitostí sice zpomalí, ale trend se neobrátí. „Důvodem je obecná prosperita české ekonomiky. Úrokové sazby jsou přitom stále poměrně nízké, což usnadňuje přístup k hypotečním úvěrům, případně úvěrům ze stavebního spoření,“ uvedl. Ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek doplnil, že hlavně v Praze a Brně je nabídka omezená kvůli chybějícím územním plánům a průtahům při schvalování nových projektů.

Podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského ceny nových bytů v Praze v příštích třech až čtyřech letech neklesnou, pokud ekonomika nezažije nějaký šok. „V delším horizontu si propad cen dokážu představit a myslím si, že je i docela pravděpodobný. Už teď se na nemovitostním trhu vytváří bublina, která se bude dále nafukovat, a jednou tedy musí splasknout. Třeba v návaznosti na pokles ekonomiky, který zcela jistě nastane,“ uvedl Rožumberský.

