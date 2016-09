Vnitro žaluje Prahu, mění prý protiprávně stanovy firem

„Máme stanovisko právníků, kteří také tvrdí, že je vše v souladu se zákonem. Pokud by ministerstvo vnitra mělo pravdu, znamenalo by to zásadní precedens, na jehož základě by se neplatnými stala většina stanov, které někdy v minulosti doznaly změny, a to i u dalších krajů a měst. Je to obvyklá praxe, která se v posledních 25 letech aplikuje nejen v Praze, ale v podstatě v celé České republice,“ sdělila serveru Euro.cz Krnáčová.

Stanovy firmy určují například její zásady hospodaření, práva a povinnosti. Vnitro podle serveru Aktuálně.cz již dříve písemně oznámilo pražskému magistrátu, že změnu stanov může podle zákona provádět pouze zastupitelstvo, a magistrát má proto změny zrušit. Město ale na výzvu nereagovalo, takže ministerstvo nyní chce, aby Praze nařídil vrácení stanov do původního stavu soud.

Podnět k prověření změn stanov pražských firem podalo na vnitro občanské sdružení Oživení. „Změnou stanov lze naprosto změnit cíl a fungování společností, o kterých původně rozhodovali všichni zastupitelé. A kvůli tomu skrývají městské společnosti velký korupční potenciál, neboť selhává jejich kontrola,“ řekl právník sdružení Marek Zelenka.

