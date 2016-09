V Tančícím domě je hotel. Nabízí luxusní nocleh a výhled na Hrad

„Máme od majitele budovy smlouvu na deset let. Pokud se přibližně za dva roky ukáže, že vybudovat v Tančícím domě hotel byl dobrý nápad, budeme uvažovat o jeho rozšíření,“ řekl bývalý fotbalista Vladimír Šmicer, který je investorem hotelu.

Tančící dům stojící na pražském Rašínově nábřeží slaví letos 20 let od svého vzniku. Světově známou budovu postavili architekti Frank O. Gehry a Vlado Milunič mezi lety 1994 a 1996. Za dvě desítky let Tančící dům nasbíral řadu ocenění a stal se jednou z nejfotografovanějších staveb Prahy. Od prosince 2013 budovu vlastní Pražská správa nemovitostí.

Dům stojí na místě, kde byla proluka po bombardování. Začátkem 90. let přišli s myšlenkou její zástavby Milunič spolu s tehdejším prezidentem Václavem Havlem. Původně se počítalo s domem s převážně kulturní náplní, obchody či občerstvením. Těžké však bylo najít investora, stavbu nakonec financovala Nationale Nederlanden, dnes ING, a sloužila především jako kanceláře. Za nápadem otevřít hotel ale částečně stojí i náročné hledání nájemců, neboť kancelářských prostor v Praze stále přibývá. Také hotelových kapacit má hlavní město dost, nicméně podle lidí z oboru stále chybějí kapacity vyšších kategorií.

„Hlavní idea byla hotel v tomto domě. Pokud by to nebyl Tančící dům, asi by se pro hotel společníci nerozhodli, jiný hotel nehledali,“ popsala dnes hlavní devizu nového hotelu jeho manažerka Ivana Peterková. Inspirovali se i podobnými koncepty v zahraniční, kdy je možné přespat ve významné památce starší i moderní architektury. „Chtěli Tančící dům vrátit do života,“ řekla. Při přípravě hotelu se nedělaly žádné dostavby či přístavby, a nebylo tedy třeba ani konzultací s architekty, uvedla.

Hotel má 21 pokojů, chce cílit na turisty, obchodníky, filmové produkce i na českou klientelu. Ve věžích jsou až 70 metrů čtverečních velké apartmány s přímým výhledem na Pražský hrad. Tyto dva nejluxusnější apartmány v obou věžích se jmenují Ginger Royal Suite a Fred Royal Suit. Dvě věže domu připomínají postavy tanečníků, proto se mu někdy říká Ginger a Fred podle tanečníků Ginger Rogersové a Freda Astaira. V hotelu už bydlí hosté od srpna. Cenově se podle Peterkové bude po době, kdy se hotel zavádí na trhu, blížit kategorii pěti hvězdiček.

Budova slouží jako galerie, je tam také administrativní centrum, restaurace a turisticky frekventovaná vyhlídka na střešní terase s Glass Barem a unikátní podívanou na Hrad a panorama Prahy.

