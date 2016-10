Tři měsíce na změnu. Magistrálu překreslí urbanista Gehl

Na proměně severojižní magistrály se bude podílet i slavný dánský architekt a urbanista Jan Gehl. Hotovo by mělo být do konce června 2017. Praha by ráda viděla proměnu komunikace v městský bulvár. Vypracování koncepce kanceláří Gehl Architects v úterý schválili pražští radní. Urbanista bude mít na zpracování projektu tři až čtyři měsíce, jeho tým třikrát navštíví Prahu. Do sídla jeho firmy v Kodani naopak jednou vyjede tým Institutu plánování a rozvoje (IPR).