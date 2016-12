Restaurace v Praze si zvykají na EET

Café bar Netopýr na pražském Smíchově byl na evidenci připraven. „Jestli vám vytisknu účtenku? To přece musím, to není problém,“ řekla servírka. Kvůli nákladům spojeným se zaváděním EET nonstop nezdražil. „Zatím,“ dodala servírka. Jí vystavená účtenka byla na portálu Finanční správy zaregistrována úspěšně.

V michelské hospodě U starý svině vydávají účtenky od 14. listopadu. Komplikace je to podle majitele Jaroslava Zahradníka minimální, zdražit nemusel. „Principiálně proti tomu nejsem, ale vadí mi, že všichni musí být na internetu, že to není pro všechny a pro všechny najednou. Kasa stála 9000 Kč, dostal jsem od státu 5000 Kč, navíc musím platit internet. Proč musím platit já za státní správu?“ ptal se. Nejvíce mu ovšem vadí to, že na každé účtence musí být DIČ, což je jeho rodné číslo. „Každý ho má znát?“ doplnil.

Projděte si přihlášení k EET krok za krokem na finance.cz.

S EET zařízením fungoval i jeden z žižkovských podniků s nepřetržitým provozem označený jako „Nonstop Club“, upozorňoval na to i cedulí vyvěšenou na vchodových dveřích. Zájem o vydání účtu byl ale ze strany hostů nulový. Podobně tomu bylo i v jednom z vyhlášených žižkovských barů s otevírací dobou od časného rána. Hostům, většinou štamgastům, tam nalévali bez účtenky. Výčepní podle svých slov čeká na dodání pokladny, kterou dodavatel nestihl přivézt včas.

S problémy se potýkali například zaměstnanci Kavárny Liberál blízko stanice metra Vltavská. Obsluha kavárny sdělila, že systém EET mají, ale nefunguje jim. Zákazníci se mohli na papíru na stažené roletě dočíst: „Bohužel nejsme připojeni, tudíž nemůžeme otevřít“. Obchod v Jindřišské ulici pak zákazníky informoval, že bude mít dnes od 10 do 12 hodin zavřeno na protest proti zavádění elektronické evidence.

S humorem k dnešní novince přistoupila holešovická vinotéka, která zákazníkům rozeslala SMS zprávy ve znění: „S nástupem EET nezdražujeme, nezavíráme ani nestávkujeme. Naopak Vám k nákupu nabídneme jako bonus účtenku. Přijďte si pro ni.“

Přečtěte si výměnu názorů k elektronické evidenci tržeb mezi Pavlem Páralem a Andrejem Babišem:

Štvanice na hostinské začíná

Babiš reaguje na Párala: Štvanice na EET pokračuje

Páral odpovídá Babišovi: Už je to tady, hospodští budou zdražovat