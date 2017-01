Chytré město: Informační hodnota portálu je nevyčíslitelná, míní Praha 2

Praha 2 zprovoznila informační mapový portál v září 2012. V srpnu 2016 jej nahradila novým a moderním technologickým řešením, mapovým klientem Spinbox, který je kompatibilní s chytrými telefony, tablety a notebooky. Mapový klient splňuje podle Prahy 2 veškeré parametry současných moderních trendů interaktivních geoportalů. „Novinkou je vstupní stránka mapového portálu s dlaždicovým designem,“ zmínil Kopecký.

Přímým vstupem je podle Prahy 2 možné se propojit s geoportálem hlavního města a nahlížet tak například do platného územního plánu metropole, anebo do geoportálu ČÚZK a nahlížet do katastru nemovitostí. „Do nového technologického řešení, tedy přechodu na Spinbox, Praha 2 investovala 80 tisíc korun. Ostatní náklady jsou minimální, protože si jednotlivé vrstvy naplňujeme sami,“ uvedl Kopecký.

Řešeními, která spadají do konceptu Smart Cities, se Praha 2 podle Kopeckého zabývá dlouhodobě. V současnosti se snaží o další rozvoj ICT řešení. Spustit chce například novou webovou aplikaci „Mapa hlášení a závad“, do které budou moci občané zapisovat závady nebo nedostatky městského mobiliáře a veřejných prostranství. „Zásadní modernizací projde rovněž interní mapový server, který využívají zaměstnanci úřadu, a na který jsou napojeny některé interní aplikace,“ sdělil serveru Euro.cz tajemník úřadu Michal Kopecký.

Na provoz veškerého „GISu“, tedy jak interních, tak externích mapových serverů pro letošní rok městská část vyčlenila přibližně 250 tisíc korun, částka není zatím přesná, protože městská část dosud neschválila rozpočet pro letošní rok.

