Chcete zabodovat na celosvětovém Accenture Digital Hackathonu?

Máte dobré nápady, vývojářské či marketingové schopnosti a touhu uspět ve světě e-businessu? A láká vás vyniknout a zabodovat mezi elitou nejen na domácím poli? Pak je tu pro tebe možná zajímavá příležitost. Poslední listopadový víkend poprvé v ČR proběhne mezinárodní Accenture Hackathon. Změřte z Prahy síly s talentovanými a ambiciózními nadšenci v Římě, Dubaji, Londýně, Dortmundu, Madridu, Amsterdamu či Istanbulu v mezinárodní soutěži o nejpřínosnější digitální řešení a bojujte o finanční prémii ve výši 15 000 Kč (lokální kolo) a 1000 € (globální kolo) pro každého člena vítězného týmu. Počet míst je limitovaný a uzávěrka přihlášek na accenture.cz/hackathon končí již 15. 11. 2016.

Prestižní „Connected“ Accenture Digital Hackathon se koná 26. a 27. listopadu v prostorách Paralelní Polis v Praze 7. Ve vyměřeném čase 24 hodin budou ti nejlepší pomocí nejmodernějších technologií tvořit a prezentovat své nápady. A vyhraje ten nejzajímavější a zároveň společensky nejpřínosnější. Vítězný tým mezinárodního kola navíc získá vedle finanční odměny i cestu do Dubaje a příležitost prezentovat svůj vítězný nápad organizátorům světové výstavy EXPO 2020.

Sám toho člověk moc nedokáže, a proto se Hackathon nese v duchu „Connect, Collaborate, Create“, tedy Spojte se, Spolupracujte a Tvořte. Amsterdam, Dortmund, Dubaj, Istanbul, Londýn, Madrid, Praha a Řím - to je 8 světových metropolí odkud se mladí kreativní designéři, vývojáři a marketingoví odborníci utkají o vítězství. Účastníci Hackathonu navíc získají podporu zkušených mentorů pořádající konzultantské společnosti Accenture.

Mezi konkrétní témata, kterými se budou týmy zabývat, patří například Future of work: Reducing risk in the workplace, Robots assisting man; Digital divide: Spreading technology in poorer countries, Access to education; Mobility - Crisis response: Connecting people in times of crisis, Increasing resilience in the face of natural disaster, Managing disaster response and humanitarian aid, Managing the immigrant crisis; Urban sustainability: Sustainable construction and urban infrastructures; Climate change: Understanding and managing the social impact of climate change, Reducing pollution.

Projekty budou hodnoceny odbornou porotou, ve které zasednou manažeři Accenture spolu s dalšími osobnostmi z akademické či novinářské obce. Vítězové kol v každém účastnickém městě pak postoupí do finálového souboje a s vítězi ostatních zemí se formou videokonference na závěr uvedeného víkendu utkají o titul celkového mezinárodního vítěze.

Přihlaste se jako tým 3 - 5 parťáků nebo klidně i jednotlivci (pomůžeme vám přiřadit parťáky do týmu) na accenture.cz/hackathon, kde najdete také více informací. Pozor, registrace končí již 15. 11. 2016.

Pražský Hackathon pořádá Accenture ve spolupráci se StartupYard. Hi-tech konzultantská společnost Accenture dlouhodobě umožňuje těm nejlepším pracovat pro lídry svých oborů a nyní dává šanci vyniknout i vám.