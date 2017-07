Central Group opět nakupuje na Žižkově. Chce byty v Olšanské ulici

Letos v březnu získala společnost v Olšanské ulici od PPF sídlo firmy Cetin, které je na dohled od největší akvizice firmy – severní části Nákladového nádraží Žižkov, kde plánuje výstavbu Parkové čtvrti ve spolupráci s architektem Jakubem Ciglerem. Central Group tak akvizicí budov PSN posiluje portfolio kancelářských a skladových nemovitostí, které chce pronajímat a do budoucna je přeměnit na rezidenční zóny. Aktuálně má firma ve svém portfoliu téměř 140 tisíc metrů čtverečních kanceláří, skladů a výrobních prostor v několika lokalitách v Praze.

„Nemovitost jsme nyní koupili, zaplatili a ještě několik let ji budeme pronajímat ve stávajícím režimu. Je proto předčasné hovořit o dalším využití či nové architektonické podobě, nicméně tato akvizice nám velmi efektivně zapadá do naší strategie, kterou máme v této části Prahy,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský. Je přesvědčen, že Žižkov má velký potenciál a do budoucna bude považována za jedno z nejlepších míst pro život v hlavním městě.

Nákup nemovitostí PSN je v krátké době čtvrtou velkou akvizicí Central Group. Začátkem února společnost získala pozemek s ubytovnou a kancelářemi o rozloze více než 37 tisíc metrů čtverečních v Krči naproti Thomayerově nemocnici v blízkosti plánované stanice metra D. Na tomto pozemku chce vybudovat komplex pro dlouhodobější ubytování hotelového typu.

Začátkem března pak Central Group koupil od PPF sídlo společnosti Cetin, v dubnu pak získal další velký brownfield Tesly Hloubětín. Na sedmihektarovém pozemku plánuje v budoucnu rezidenční čtvrť s obchody a restauracemi v přízemí. V současnosti má developer podle svých slov v Praze pozemky pro výstavbu zhruba 20 tisíc bytů.

