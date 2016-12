Zpráva vědců k sesuvu na D8: Nezajištění dálnice zhoršilo škodu

Ministerstvo dopravy dnes zveřejnilo na svých internetových stránkách zprávu Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd k sesuvu svahu na rozestavěnou dálnici D8. Podle zprávy by nehodě nezabránilo ani zajištění rozestavěné dálnice proti sesuvu. Svah by se kvůli nadměrným srážkám a zatížení odtěženou zeminou na úpatí lomu utrhl stejně, sesuv by ale nedosáhl až k dálnici. Škoda, kterou ministerstvo odhadlo na miliardu korun, by tak byla nižší.