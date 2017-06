Zemřel bývalý německý kancléř Helmut Kohl. Zasloužil se o znovusjednocení země

Helmut Kohl naplnil evropský dům životem a to nejen proto, že stavěl mosty na západ i na východ, ale také proto, že nikdy nepřestal navrhovat ještě lepší plány pro budoucnost Evropy, řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Kohla označil za „blízkého přítele“, „spojence“ a „velkého Evropana“.



„Bude nám chybět, neboť on byl Evropa,“ uvedl Juncker v tiskové zprávě napsané v němčině. Bez Kohla by podle předsedy Evropské komise nevznikla mimo jiné společná evropská měna euro. „Od začátku pochopil, jaký politický a hospodářský význam, jakou neocenitelnou hodnotu a šarm jednotná měna pro náš kontinent má,“ uvedl Juncker.



Evropa podle něj byla pro Kohla vždy „mírovým projektem“ a nikoli pouhou hospodářskou záležitostí.



Německou jednotu, „za kterou mu vděčíme jako nikomu jinému“, vnímal Kohl podle šéfa Evropské komise jako „součást evropského projektu“. Přitom vždy podle něj dbal i na názor menších zemí.



„Přál bych si dnes stejnou odvahu, trpělivost a rozhodnost, abychom se stejně neochvějně jako Helmut Kohl potýkali s evropskými výzvami,“ dodal Juncker.



Na uctění památky Helmuta Kohla nechal předseda EK spustit na půl žerdi vlajky Evropské unie na budovách evropských institucí.