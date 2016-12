Země mimo OPEC sníží těžbu o 562 tisíc barelů denně

Generální tajemník OPEC Mohammed Barkindo už dopoledne před zahájením jednání řekl, že dohoda mezi kartelem a ostatními těžařskými zeměmi na omezení produkce a podpoře cen bude prvním takovým ujednáním od roku 2001. „Je to naprosto historická schůzka… Podpoří to světovou ekonomiku a některým zemím OECD to pomůže k dosažení jejich inflačních cílů,“ řekl Barkindo.

Šéf kartelu tak odkazoval na to, že omezení těžby výrazně zvýší ceny ropy, což v řadě vyspělých zemí zvedne inflaci. Ta je už řadu let hluboko pod inflačními cíli centrálních bank.

Kartel OPEC se minulý týden dohodl na vlastním snížení těžby ropy o 1,2 milionu barelů na 32,5 milionu barelů denně, aby omezil nadbytečné dodávky na trh a podpořil cenu suroviny. OPEC zároveň pracoval na tom, aby se přední nečlenské těžařské země k jeho kroku připojily a snížily produkci o dalších zhruba 600 tisíc barelů denně. Rusko již minulý týden uvedlo, že těžbu sníží o zhruba 300 tisíc barelů denně.

Ceny ropy v reakci na dohodu OPEC o omezení těžby vzrostly o více než 15 procent a zaznamenaly nejprudší týdenní nárůst od roku 2009. Tento týden ale ceny z maxim o několik procent sestoupily, protože na trhu se rozmohla skepse vůči naplňování dohody.

Dále čtěte:

OPEC schválil první snížení těžby ropy za osm let, ceny prudce rostou

Těžba ropného kartelu OPEC vystoupala na nový rekord