Zaorálek: Herman se vydal vlastní cestou. Ministři musí dodržovat dohody

Zaorálek dnes ráno požádal úřad vlády o nalezení záznamu dva roky staré schůzky, na které se měli ministři zavázat, že se v době svého mandátu s dalajlamou oficiálně nesejdou. Herman tvrdí, že nic nesliboval, naopak řekl, že mu v takovém setkání nemohou bránit.

Jednání, na nichž ministři hovořili o strategickém partnerství s Čínou, bylo podle Zaorálka víc. S Hermanem o citlivém tématu mluvil podle svých slov ministr několikrát i zvlášť. Dnes uvedl, že o plánované schůzce Hermana s dalajlamou se dozvěděl několik hodin předem telefonicky, když byl v zahraničí, Herman přitom podle něj chtěl, aby o problému jednal s bývalými diplomaty Martinem Paloušem a Petrem Kolářem.

„Chtěl, abych já s nimi mluvil a abych se s nimi dohodl, aby se to změnilo. To je něco, čemu absolutně nerozumím. Ministři jsou tam (ve vládě) přece za sebe,“ řekl Zaorálek.

„Každý věděl, že oficiální přijetí dalajlamy je prostě problém. To, že se to nakonec stalo tak naplno, dokonce za přítomnosti místopředsedy Sněmovny a místopředsedkyně Senátu, je něco neslýchaného,“ uvedl Zaorálek. V době, kdy se o plánované schůzce dozvěděl, měl podle svých slov „minimální možnost jednat“. Herman podle něj chtěl „naprosto absurdní věci“ a uvědomoval si vážnost situace.

„Dovolávat se stenozáznamu je něco, co považuji za velmi trapné,“ uvedl Zaorálek k své iniciativě s tím, že hlavní je podle něj dodržování strategických dohod vlády v oblasti zahraniční politiky. „To je něco, co do této chvíle fungovalo tak, že jsem si to velice chválil,“ uvedl s tím, že jde například i o vztahy k Rusku, Ukrajině. „Do této chvíle prostě platilo, že není možné, aby si každý ministr říkal nebo dělal, co se mu líbí. Vždy to platilo tak, že když došlo k nějaké složitosti nebo nejasnosti, tak velice korektně za mnou chodili ministři a společně jsme to vyřešili. Dokonce tak činil i ministr Herman. A já se chci zeptat ministrů vlády, zda toto skončilo,“ uzavřel Zaorálek.

Po schůzce Hermana s dalajlamou vydali prezident, premiér a předsedové obou parlamentních komor prohlášení o vztazích s Čínou, ve kterém se od ministra distancovali. Kritici prohlášení tvrdí, že je projevem vazalství Česka vůči Číně.

Čtěte dále: