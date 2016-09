Žalobce chce pro Šišku šest let vězení za zakázku k výplatě dávek

Státní zástupce Zdeněk Matula vyčítá Šiškovi to, že zakázku zadal bez výběrového řízení namísto toho, aby dodavatele systému nechal vybrat v otevřené soutěži. Prý k tomu v roce 2011 s vědomím Dudy účelově využil rámcovou smlouvu, kterou mělo s Fujitsu Technology od roku 2008 uzavřenou vnitro. „Pan obžalovaný Šiška se sám rozhodl, že to tak bude dobré. Na ministerstvu práce a sociálních věcí k tomu neproběhla žádná studie proveditelnosti nebo výhodnosti,“ řekl dnes státní zástupce.

V přednesu, který trval 1,5 hodiny, Matula navrhl uznat oba muže vinnými ze zneužití pravomoci, sjednání výhody a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Šiška si podle něj zaslouží šestileté odnětí svobody a měl by také nahradit škodu ve výši uvedené v obžalobě, tedy 282 milionů korun. Ministerstvo práce chce, aby mu oba obžalovaní společně zaplatili výrazně více - 529 milionů korun. Podle Matuly by měl soud odkázat úřad se zbytkem nároku na občanskoprávní řízení.

Pro Dudu žalobce požaduje podmíněný trest s pětiletou, tedy maximální možnou zkušební dobou. Trestní sazba v rozmezí pěti až 12 let by pro něj prý byla nepřípadná. „Zohledňoval jsem i jeho přístup, postavil se k tomu víc čelem,“ podotkl Matula. Poznamenal také, že v Dudově vytíženém odboru na ministerstvu nebyli příliš kvalitní zaměstnanci. Podle Matuly by měl Duda ve zkušební době „podle svých sil“ uhradit 1,1 milionu, které po něm požaduje vnitro.

Protikorupční policie v případu původně obvinila deset lidí včetně jednatelů několika IT firem z toho, že se nelegálně dohodli na rozdělení trhu s výplatou dávek. Před soudem však nakonec stanul jen Šiška s Dudou.

