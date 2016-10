Vztahy v koalici se po volbách velice zostří, míní politologové

Volby suverénně ovládlo hnutí ANO vicepremiéra Andreje Babiše, zatímco dosud dominantní sociální demokracie premiéra Bohuslava Sobotky výrazně ztratila. ANO vyhrálo v devíti ze 13 krajů, ČSSD dokázala zvítězit jen v Jihočeském kraji a na Vysočině. Dosud přitom měla nejsilnější vládní strana 11 hejtmanů. V Libereckém kraji obhájili vítězství z minulých voleb Starostové, ve Zlínském kraji triumfovala KDU-ČSL. Hlasovat dorazila zhruba třetina oprávněných voličů.

Podle politologa Jana Kubáčka začne po dojednání koalic permanentní sněmovní kampaň, a tím i bouřlivý život ve vládě. „Vláda bude sice pokračovat, ale soužití bude ještě složitější a napjatější,“ řekl Kubáček. Dá se očekávat, že tentokrát i sociální demokracie bude mnohem konfliktnější a bojovnější, dodal. ČSSD teď podle něj sama zažila, že voliči tu její „jakoby klidnou tvář“ a jenom bilanci vládních úspěchů a kampaň postavenou na tváři Bohuslava Sobotky v podstatě neocenili.

Také podle Josefa Mlejnka výsledky voleb velmi zostří vztahy v koalici, poněvadž je evidentní, že hlavními soupeři na politické scéně jsou ANO a ČSSD. „Pokud ČSSD chce uspět v parlamentních volbách za rok, je evidentní, že bude muset zabrat a projevovat se více na celostátní úrovni,“ uvedl Mlejnek. Politolog Pavel Šaradín míní, že ANO bude nyní v prosazování názorů v koalici „obrovského“ volebního zisku nepochybně využívat.

Politolog Tomáš Lebeda v České televizi ale zdůraznil, že vítěz voleb, hnutí ANO, má historicky nejnižší procento hlasů. „Dvacetpět procent je úspěch, ale byli jsme zvyklí na silnější vítězství,“ uvedl. Zároveň zisk tradičních parlamentních stran je podle něj historicky nejhorší. Upozornil také na propad levice, kdy komunisté jsou na tom ve výsledku hůř než ČSSD, jsou téměř na polovině zisků, které měli v minulých krajských volbách.

Podle Kubáčka část voličů, kteří tradičně volí komunisty, podpořila regionální strany a část se jich přiklonila k ANO. „Dlouhodobě se ukazuje, že až pětina voličstva u komunistů je ochotna podpořit Babiše a ANO,“ poznamenal. Podle Šaradína jsou komunisté hlavním subjektem, který prohrál. „Vlna protestní volby velmi silně zapůsobila, respektive nejvíce ovlivnila výsledek těchto voleb,“ uvedl Šaradín. Lidé podle něj volili hlavně proti tradičním politickým stranám a punc v tomto ohledu ztratili právě komunisté.

Překvapením je pro politology úspěch Tomia Okamury, jehož uskupení se podle průběžných výsledků dostalo do zastupitelstev většiny krajů. Podle Mlejnka má určitou přitažlivost pro voliče samotný Okamura, jako lídr to táhne. „Z antiimigračních stran byl viditelný, měl prostředky, které investoval do kampaně,“ uvedl.

Kubáček upozornil, že se nyní dostává do pozice poměrně strategického partnera, jako takové „záložní řešení“. „Koalice budou mnohem pestřejší a dá se očekávat, že budou mnohem křehčí. Právě Tomio Okamura, někde zase naopak komunisté nebo lidovci mohou být takovou pojistkou budoucího fungovaní,“ podotkl Kubáček. Podle Lebedy je situace ve volbách mimořádně fragmentovaná. Velmi těžko se podle něj budou tvořit koalice. „Oni možná vzniknou, ale budou se během čtyřletého období přeskupovat. Nebude to stabilní období pro krajské rady,“ uvedl Lebeda.