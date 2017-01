Vyměňme Krym za Donbas, navrhuje Savčenková

„Ať by někteří poslanci jakkoli křičeli a trhali si vyšívané košile, že se (Krymu) nevzdáme, měli by se Krymu zřeknout. Krym - to je další Podněstří,“ řekla Savčenková v televizi 112 a dodala, že není jiné cesty k opětovnému mírovému sjednocení Ukrajiny - jinak Rusové budou dál okupovat jak Krym, tak Donbas, který se také přemění v „Podněstří“. Podněstří je regionem v Moldavska, které od počátku 90. let ovládají ruští separatisté

Savčenková vzápětí na zasedání parlamentního výboru pro národní bezpečnost čelila obviněním ze „zrady“, objevil se i návrh na její vyloučení z výboru, aby již nedostávala do rukou tajné dokumenty.

„Nikdy jsem neřekla, že se máme Krymu zřeknout. (Ostatní ukrajinští politici) už se ho zřekli. Prostě chci, aby lidem nepletli hlavu. Ti, kdo z řečnických tribun křičí, že se Krymu nikdy nevzdáme, se ho vzdali v roce 2014,“ hájila se poslankyně.

Ruský internetový list Gazeta.ru napsal, že „Savčenková je téměř naprostý unikát, protože naplno říká věci, které považuje za logické, ale které vůbec nezapadají do žádného povoleného rámce politických prohlášení. Přehlíží dané podmínky, nestará se o to, jak bude přijata.“ Zároveň připomněl, že Savčenková už obětovala své umístění na žebříčcích popularity tím, že jednala s vůdci separatistů o osvobození zajatých ukrajinských vojáků.

Ale myšlenka kompromisu s Ruskem vzhledem k únavě z války nemusí být nejhloupější alternativa k zjevně nesmyslnému nekompromisnímu postoji Kyjeva, zdůraznila Gazeta.ru.

Ukrajinská politička je jednou z nejvýraznějších postav konfliktu na východní Ukrajině, který si od dubna 2014 vyžádal více než 9600 mrtvých. Sama se do boje přihlásila jako dobrovolnice, zajali ji však separatisté a předali Rusku, kde byla po dvouletém věznění odsouzena k vysokému trestu. Zakrátko ji však Moskva vyměnila za dva ruské vojáky, zajaté na Ukrajině. Do vlasti se tak vrátila jako národní hrdinka. Po schůzce s vůdci separatistů však následovalo proklínání za údajnou zradu ukrajinské věci.

