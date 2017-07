Východní členové EU narazili s odmítáním kvót u bruselských institucí

Evropská komise dnes do Prahy, Varšavy a Budapešti zaslala takzvaná odůvodněná stanoviska a dala zemím měsíc na reakci v řízení, které proti nim vede kvůli nedodržování povinností v souvislosti s programem přerozdělování žadatelů o azyl.

Pokud komise odpovědi z hlavních měst nedostane nebo poskytnutá vyjádření pro ni nebudou uspokojivá, může trojici zemí zažalovat u unijního soudu. Ten by mohl rozhodnout o jednorázové vysoké pokutě či opakovaném penále do chvíle, než daná země své povinnosti začne plnit.

„Stále je čas na nápravu. Prospěch z toho budou mít všichni. Mrzí mě, že jsme tam, kde jsme. Doufám, že rozum v této poslední fázi převáží,“ poznamenal eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.

Brusel přitvrzuje i proti Polsku

Premiér Bohuslav Sobotka označil zaslání „odůvodněných stanovisek“ za další krok ve standardní proceduře a zopakoval české odmítavé stanovisko k přerozdělování. „Do června letošního roku mají relokace pouze patnáctiprocentní úspěšnost a s jejich naplňováním má problém většina členských států,“ řekl šéf vlády země, která se začátkem června rozhodla, že na základě kvót už žádné migranty z Itálie a Řecka nepřijme.

Dvouletý program, který byl proti vůli Česka, Maďarska a několika dalších zemí schválen v září 2015, předpokládal převzetí celkem 120.000 osob z obou jihoevropských zemí přetížených migrační krizí.

Slovensko a Maďarsko rozhodnutí napadly u unijního soudu, jehož generální advokát Yves Bot dnes soudcům doporučil žalobu zamítnout. Bot soudí, že malá účinnost opatření je dána i částečným či úplným neprovedením napadeného rozhodnutí některými členskými státy unie, včetně obou žalujících. To je podle něj v rozporu s „principy solidarity a spravedlivého rozdělení zátěže“, která pro členské státy unie v oblasti azylové politiky platí.

Slovensko i Maďarsko se dnes proti proti návrhu generálního advokáta ohradily. „Slovensko je proti kvótám a vždy proti nim bude. Budeme se naopak snažit hledat řešení, které umožní migrační toky do Evropské unie snížit,“ uvedl slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák ve vyjádření zveřejněném na jeho facebookovém profilu.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó uvedl, že maďarská vláda učiní vše, co bude v jejích silách, aby žádní migranti do Maďarska nepřišli. „Migranty přijímat nechceme; počkáme si, jak rozhodne soud,“ reagoval podle agentury MTI.

Soud EU dnes patrně nepotěšil ani chorvatskou vládu ve sporu, kvůli němuž se na něj obrátily slovinské a rakouské soudy.

Chorvatsko mělo v migrační krizi let 2015 a 2016 samo rozhodovat o mezinárodní ochraně příchozích a neposílat migranty dál do obou sousedních zemí, konstatoval soud. Odkázal se přitom na takzvaná dublinská pravidla, která stanoví, že by měl o azylu rozhodovat ten stát, kde se případný žadatel poprvé nepovoleně dostal na unijní půdu.

