Volání po trestu smrti a symbolika Guantánama. Turecko si připomíná pokus o puč

Erdogan nejprve přednesl v sobotu před půlnocí projev k desetitisícům lidí, kteří se v Istanbulu zúčastnili pochodu k Mostu mučedníků, aby si připomněli výročí pokusu o převrat. Při puči bylo 250 lidí zabito a přes 2000 zraněno. V Turecku platí stále výjimečný stav, vláda řídí zemi pomocí dekretů. Erdoganův režim po pokusu o převrat provedl rozsáhlé čistky; ze zaměstnání bylo propuštěno více než 150 000 státních zaměstnanců údajně podporujících pučisty, 50 000 lidí bylo zatčeno.

„Lidé tu noc neměli zbraně, měli vlajky, a co je důležitější, měli svou víru,“ řekl Erdogan. „Jsem vděčný všem občanům, kteří bránili svou zemi,“ dodal.

Prezident uvedl, že 250 lidí sice přišlo při pokusu o převrat o život, ale země svůj boj o budoucnost vyhrála. „Pučisté, kteří té noci uzavřeli most, chtěli ukázat světu, že mají kontrolu,“ prohlásil Erdogan. Postavily se jim ale „miliony lidí, kteří vyšli do ulic bránit čest našeho národa“.

Proč němečtí Turci milují Erdogana? Čtěte více

Erdogan dále pohrozil, že strůjcům puče „srazí hlavy“. „Nikdo, kdo zradí tento národ, nemůže zůstat nepotrestán,“ uvedl prezident. Při pozdějším projevu před parlamentem při ceremoniálu v Ankaře Erdogan řekl, že počítá s obnovou trestu smrti v zemi. „Až (návrh příslušného zákona) projde parlamentem - a já věřím, že ho parlament schválí - a dostane se ke mně, bez váhání ho podepíšu,“ řekl.

Obnova trestu smrti by zcela zmařila snahy Turecka vstoupit do Evropské unie, podotkla k tomu agentura Reuters. Tato skutečnost ale Erdogana prý odradit nemůže. „Osobně nevěnuji pozornost tomu, co říká Hans a George,“ uvedl s očividným poukazem na Německo a Británii.

Erdogan také prohlásil, že mluvil o organizátorech pokusu o převrat s premiérem Binalim Yildirimem. „Až se objeví u soudu, měli by přijít v kombinézách jako vězni z Guantánama,“ řekl.

Ze zosnování puče turecké vedení obviňuje duchovního Fethullaha Gülena, který žije v USA a v Turecku má řadu příznivců. Duchovní ale tvrdí, že podíl na pokusu o převrat nemá.

Dále čtěte: