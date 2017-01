Vláda chce přidat ročně 3,5 miliardy na státní pojištěnce

Letos stát přispívá pojišťovnám měsíčně na osobu 920 korun, od příštího roku díky nařízení příspěvek vzroste o 49 korun. Novela, kterou budou posuzovat poslanci a senátoři pak navrhuje pro rok 2019 navýšení na 1018 korun a pro rok 2020 na 1067 korun.

Vyměřovací základ pro platby za státní pojištěnce je nyní stanoven zákonem s tím, že vláda může tuto částku svým nařízením měnit. Novela zákona by měla umožnit pravidelnou valorizaci příspěvku. „Naším cílem je zajištění pravidelného navyšování pojistného za státní pojištěnce. Nyní se toto podařilo schválit pro roky 2019 a 2020, což považuji za dobrý start,“ uvedl po jednání vlády ministr Ludvík.

Vyměřovací základ platby by se v případě schválení novely navázal na všeobecný vyměřovací základ stanovený pro účely důchodového pojištění. Zároveň by byl zaveden takzvaný anticyklický mechanismus, podle kterého by příspěvek státu v době konjunktury, kdy díky vyšší zaměstnanosti putuje do systému více peněz, byl nižší a zvyšoval by se v době recese.

Původně ministerstvo zdravotnictví navrhovalo navýšit platby v příštích třech letech o 4,3 miliardy, 3,6 miliardy a 3,8 miliardy. Částka 3,5 miliardy ročně je kompromis, na němž se dohodli ministři financí a zdravotnictví. Návrh na valorizaci předkládal již Ludvíkův předchůdce Svatopluk Němeček (ČSSD). Ministři jeho projednávání přerušili kvůli nesouhlasu Babiše.

