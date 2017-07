Venezuelské volby: opozice vyzývá k demonstracím, USA mluví o podvodu

Opozice volby označila za nedemokratickou snahu o upevnění režimu socialistického prezidenta Madura. Oznámená účast je podle agentury AP dvakrát větší, než uváděli Madurovi oponenti, ale i nezávislí pozorovatelé. Pro to, aby se v rukách prezidenta Madura a jeho spojenců koncentrovala téměř veškerá moc, se podle volební komise vyslovilo přes osm milionů voličů. Opozice a experti naproti tomu soudí, že svůj hlas odevzdaly jen dva až tři miliony lidí.

Maduro v první reakci označil volby za úspěch a pohrozil opozicí ovládanému parlamentu, že Ústavodárné shromáždění převezme jeho pravomoci. „Skončily sabotáže Národního shromáždění,“ prohlásil dnes nad ránem na adresu parlamentu před davem svých příznivců v centru Caracasu. „Někteří skončí v celách při nezbytném výkonu spravedlnosti,“ pohrozil opozičním poslancům, které označil za „parazitující buržoazii“.

Už před volbami bylo ve Venezuele dusno:

Volební komise uvedla v prvních výsledcích z některých regionů jména zvolených členů Ústavodárného shromáždění, mezi nimiž jsou podle listu El Universal ve velké většině Madurovi stoupenci včetně jeho manželky Cilie Floresové.

V den voleb v zemi podle prokuratury zahynulo při střetech mezi demonstranty a policií deset lidí, včetně dvou teenagerů. Podle médií se tyto případy staly na území celkem pěti venezuelských států. Předsedkyně volební komise Tibisay Lucenaová však prohlásila, že násilnosti během voleb byly pouze výjimečné a došlo k nim jen ve dvou státech, kde se je podařilo rychle „vyřešit“.

Stálá americká zástupkyně v OSN Nikki Haleyová na twitteru označila volby za podvod a za krok k diktatuře. Dodala, že Spojené státy nezákonnou vládu nepřijmou. Podobně se vyjádřily také Argentina, Kanada, Španělsko, Mexiko, Peru a Kolumbie.

Maduro’s sham election is another step toward dictatorship. We won't accept an illegit govt. The Venezuelan ppl & democracy will prevail.