Venezuelská opozice chce Madurovy volby odvrátit stávkou

Venezuelská opozice vyhlásila na příští týden dvoudenní stávku namířenou proti vládě prezidenta Nicoláse Madura. Stávka je součástí protestů, které mají prezidenta přimět ke zrušení kontroverzních voleb do nového Ústavodárného shromáždění. To by mělo nahradit nynější parlament, který kontroluje opozice.