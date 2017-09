Velkou koalici už ne. Němci upřednostňují "Jamajku"

Takzvaná Jamajka, jak se spojení konzervativců, liberálů a ekologické strany přezdívá kvůli jejich barvám připomínajícím v trojkombinaci černo-žluto-zelenou jamajskou vlajku, je v tuto chvíli jedinou možností, kterou německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) k sestavení vlády má. Pokračování dosavadní velké koalice totiž vyloučili sociální demokraté poté, co ve volbách s 20,5 procenta hlasů dosáhli nejhoršího výsledku od druhé světové války.

Spojení CDU/CSU, FDP a Zelených, které kvůli programovým rozdílům nemusí být vůbec jednoduché, ještě v den voleb považovalo za dobré nebo velmi dobré jen 23 procent dotázaných. Politická realita ale, zdá se, počet stoupenců Jamajky výrazně zvýšila. Naopak procento lidí, kteří považují velkou koalici za dobrou, kleslo o osm procentních bodů.

Pokud by se jamajskou koalici nepodařilo vytvořit, přálo by si 65 procent dotázaných nové volby. O těch zatím všechny parlamentní strany odmítají uvažovat. Pro vznik menšinové vlády, která v Německu nemá žádnou tradici, by bylo jen 26 procent dotázaných. Merkelová takové úvahy také odmítla.

Nedělní volby vyhrála se 33 procenty hlasů CDU/CSU, která ale výrazně ztratila, následovaná sociálními demokraty, protiimigrační Alternativou pro Německo s 12,6 procenta, FDP s 10,7, Levicí s 9,2 a Zelenými s 8,9 procenta.

