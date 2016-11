Vedení ANO chce v čele asociace krajů Vildumetzovou

Vedení hnutí potvrdilo jméno, které na nedávné schůzce vybrali a odsouhlasili noví hejtmani za ANO i za účasti pražské primátorky Adriany Krnáčové, sdělila mluvčí. Vildumetzová už odpoledne uvedla, že by nominaci přijala.

„Vyhráli jsme krajské volby, i s pražskou primátorkou máme šest hejtmanů z celkových 14, tedy nejvíce ze všech zastoupených stran. Je tedy jasné, že budeme chtít mít v čele (asociace) svého kandidáta,“ uvedl první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Sociální demokraté mají pět hejtmanů, po jednom kraji vedou komunisté, KDU-ČSL a STAN. Jejich hlasy budou ve volbě patrně rozhodující.

Ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) už sdělil, že by podpořil Zimolu. Liberecký hejtman Martin Půta (STAN) podporu pro případné kandidáty dnes komentovat nechtěl. Přišel s myšlenkou, že hejtmani by se mohli střídat v čele asociace po roce místo nynějších dvou let. Všichni, kdo by měli ambici ji vést, by se tak mohli podle Půty postupně vystřídat. Hnutí ANO ale dává přednost nynějšímu dvouletému funkčnímu období předsedy.

Vildumetzovou pokládá Faltýnek za skvělou kandidátku. „Bývala místopředsedkyní Svazu měst a obcí, má velké zkušenosti z komunální politiky a doteď navíc byla náměstkyní na ministerstvu vnitra právě pro oblast veřejné správy. To jednoznačně svědčí o tom, že celou problematiku zná velmi dobře,“ zdůraznil.

Přečtěte si o zvolení Vildumetzové hejtmankou:



Hejtmankou Karlovarského kraje byla zvolena Jana Vildumetzová z ANO





————-