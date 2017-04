Ve Stockholmu najel nákladní automobil do lidí, nejméně čtyři mrtví. Policie dopadla pachatele

Zadržený muž je podle stockholmského listu lehce zraněn. Policistům se prý přiznal, že útok provedl. Bulvární Aftonbladet údajně zprávu o zadržení získal z několika zdrojů. Policie v krátkém oznámení jen uvedla, že „byla zatčena jedna osoba, která může být s incidentem spojena“.

Ještě předtím policejní mluvčí Lars Byström novinářům sdělil, že vyšetřovatelé v souvislosti s dnešním útokem vyslýchají dvě osoby. „Mohu potvrdit, že jsme předvedli dvě osoby k výslechu. Nutně to ale neznamená, že jsou podezřelé,“ řekl Byström. „Chceme mluvit s každým, kdo o tom něco ví. A někdy je lepší hovořit na policejní stanici, než v místě, kde se to stalo,“ dodal mluvčí.

Policejní šéf Dan Eliasson na tiskové konferenci ukázal novinářům fotografii muže, s nímž se prý policisté chtějí spojit. Ani on ale výslovně neřekl, že jde o podezřelou osobu. Připustil pouze, že muž na fotce může mít k teroristickému útoku nějaký vztah. Zda jde o později zadrženou osobu, není zřejmé.

Ani o bilanci tragédie zatím není jasno. Podle policie si útok vyžádal čtyři mrtvé. Podle lékařů byl při akci, během níž pachatel vjel s nákladním autem do davu lidí, zabit jeden člověk. Stockholmská radnice oznámila, že mrtví jsou tři. Zdravotníci, na které se odvolává agentura Reuters, ošetřili v nemocnici patnáct zraněných. Devět z nich je ve vážném stavu, jsou mezi nimi i děti.

Švédská policie po dnešním útoku ve Stockholmu zablokovala most mezi Švédskem a Dánskem přes úžinu Öresund. Agentuře Reuters to sdělila obsluha mýtných postů. Most je důležitou dopravní tepnou mezi oběma zeměmi a obstarává zejména dopravu mezi dánskou Kodaní a švédským Malmö. Provoz v metru, zastavený hned po útoku, byl naopak obnoven.

Novináři se dnes dozvěděli podrobnosti o nákladním autě, s nímž zatím neznámý pachatel najel do davu lidí v centru Stockholmu. Vůz patřil místnímu pivovaru Spendrups a sloužil k rozvozu nákladu. Dopoledne zamířil do jedné hospody na ulici Drottninggatan, tedy do místa dnešního útoku. Když řidič vykládal náklad, vskočil maskovaný řidič do kabiny a s vozem ujel. Řidič nebyl zraněn.

Norsko a Finsko posilují bezpečnost Po útoku ve Stockholmu byla dnes zavedena zvýšená bezpečnostní opatření i v metropolích dalších severských zemí. Finská policie uvedla v centru Helsinek policisty do stavu zvýšené pohotovosti, nová bezpečnostní opatření hlásí i norské Oslo.



V centru Helsinek se objevily zesílené policejní hlídky. V Oslu a v několika dalších větších norských městech začnou podle místní policie prostorami na letištích procházet ozbrojení policisté. Hlídky přitom v Norsku obvykle střeží dopravní tepny beze zbraní. Větší pozornost budou bezpečnostní složky věnovat i místům s velkým shromážděním lidí.



Podle norských médií vedení silových rezortů zvažuje zvýšení stupně teroristické hrozby v zemi.

