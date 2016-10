V Polsku stávkují kvůli zpřísnění potratů desetitisíce žen

Podle zpravodajské televize TVN 24 se protesty konají po celé zemi. V deštěm zkrápěné Varšavě odpoledne zaplnil dav žen prostorné náměstí před královským hradem i okolní ulice. Podle mluvčího varšavské radnice se na demonstraci sešlo přes 20 tisíc lidí. Dav vykřikující protivládní hesla měl v plánu vydat se k nedalekému sídlu parlamentu. Několik desítek odpůrců potratů, kteří na stejné náměstí svolali protidemonstraci, v davu liberálně smýšlejících žen a mužů zcela zaniklo, ke střetům však nedošlo.

Tisícové demonstrace zaplnily rovněž ulice Krakova, Poznaně či Vratislavi. Na dvě stě černě oděných sympatizantek a sympatizantů se vydalo podpořit protest v Bruselu, kde před sídlem unijních úřadů volali po odmítnutí navrhovaného zákona. Podpora Polkám dorazila i z řady dalších zemí světa, desítky lidí demonstrovaly v New Yorku, Dillí či Nairobi.

Protesty blízko evropských institucí v Bruselu (Zdroj: ČTK) (Zdroj: ČTK)

Stávka se promítla do chodu některých úřadů či firem. Kupříkladu do práce na městském úřadu v Čenstochové nepřišlo více než 60 žen, některé obchody a restaurace musely zavřít. Akci podporují i někteří zaměstnavatelé.

„Naše firma zaměstnává stovku lidí, z toho 80 procent jsou ženy. Chceme, aby měly právo zúčastnit se protestu,“ prohlásil majitel sítě restaurací ve Vratislavi Radoslaw Olszewski. Ženy podle něj mají právo rozhodovat samy o sobě, a ne, aby za ně rozhodoval někdo jiný.

Jen se bavte

Vládní představitelé protesty zlehčují. „Jen se bavte,“ vzkázal stávkujícím ženám ministr zahraničí Witold Waszczykowski. Podle něj zřejmě žádný člen vlády nebude v Evropském parlamentu na debatě o právech žen.

„Chceme, aby bylo respektováno právo na život. Podle stoupenců interrupcí je třeba chránit práva žen. Ale bude nějak chráněna žena, která je v břiše ženy?“ řekl v rozhlase ministr, podle kterého si západní civilizace s těmito dilematy neporadila.

Odpůrci „černého pondělí“ podle TVN vyzvali na internetu k akci „Nebuď kráva, oblékni se barevně“.

„Černé pondělí“ má být reakcí na rozhodnutí polských poslanců, kteří minulý měsíc v prvním čtení podpořili naprostý zákaz umělého ukončení těhotenství.

Pětileté vězení

Současný zákon o interrupcích platí v silně katolickém Polsku od roku 1993 a patří mezi nejvíce restriktivní v Evropě. Umožňuje umělé přerušení těhotenství ve třech případech: když je ohrožen život nebo zdraví matky, jestliže prenatální vyšetření odhalí nevratné poškození plodu, anebo když je otěhotnění důsledkem znásilnění nebo incestu.

Navržený zákon počítá s dalším zpřísněním pravidel. Potraty by podle něj byly zcela zakázány s jedinou výjimkou, v případě ohrožení života matky. Lékařům, kteří by provedli nedovolený potrat, by hrozilo až pětileté vězení.

V Polsku se uskuteční ročně méně než dva tisíce legálních potratů. Nevládní organizace ale odhadují, že interrupci podstoupí v zahraničí každý rok 100 až 150 tisíc Polek.

