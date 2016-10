V Číně začalo zasedání ústředního výboru. Má posílit prezidentovu moc

Prezident Si Ťin-pching při převzetí i funkce generálního tajemníka komunistické strany v roce 2012 zahájil rozsáhlé tažení proti korupci, v jehož rámci bylo potrestán již více než milion stranických členů. Sesazeny byly tisíce funkcionářů a mnozí z nich se stali i terčem soudního stíhání.

Zasedání se pokusí řešit „hlavní problémy ve vedení strany a v dodržování disciplíny“ a přimět všechny vysoké představitele, aby byli dobrým příkladem pro své podřízené, uvedla agentura Nová Čína. Za hlavní body jednání agentura označila „reformu norem politického života“ v zemi a vnitřní stanovy této největší strany na světě, která má na 88 milionů členů.

Zasedání 400 členů ústředního výboru bude podle agentury AFP také místem zákulisních bojů o co nejsilnější mocenské postavení.

„Letošní plenární zasedání se věnuje budování strany a má zásadní význam pro politické záměry Si Ťin-pchinga. Mohlo by se stát nejvýznamnější podobnou schůzkou jeho prvního mandátu (v čele strany),“ tvrdí analytik Trey McArver z ústavu Trusted Sources se sídlem v Londýně.

Nelze očekávat, že by ze zasedání, které probíhá do čtvrtka v přísně střeženém hotelu Ťing-si v západní části Pekingu, byly zveřejněny velké podrobnosti. Výbor zpravidla publikuje jen povšechné shrnutí výsledků jednání, z nichž další vývoj je možné pouze odhadovat. Podle agentury AFP by však letos na závěr jednání mohly být zveřejněny nové přísnější vnitrostranické předpisy.

