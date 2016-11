V českých stopách? Slováci prý tunelují rozpočet předsedníctví EU

Během českého předsednictví Evropské unii v roce 2009 propukla aféra Promopro. V kauze dodavatele zajištění audiovizuální techniky bez výběrového řízení bylo několik lidí obviněno ze zločinného spolčení a způsobení několikasetmilionových škod a odsouzeno k mnohaletým trestům.

Situace se opakuje o pár kilometrů východněji. Bouři spustila Zuzana Hlávková, která se podílela na přípravě kulturních akcí slovenského předsednictví na ministerstvu zahraničních věcí. Když začala pravidelně narážet na podivné zakázky, podala výpověď. Aktuálně o celé situaci napsala blog a k jejímu boji se připojila organizace Transparency International.

Několik měsíců po jejím nástupu prý vše fungovalo standardně. Pak si však část ze 450 lidí pracujících ve prospěch slovenského předsednictví začala všímat první zvláštnosti.

„Na podzim 2015 se stále intenzivněji na ministerstvu začala objevovat Zuzana Ťapáková, bývalá ředitelka TV Markíza, kterou nám představili jako novou mediální poradkyni. Komentovala zejména velké kulturní akce na Slovensku - otevírací ceremonie a koncerty. Toto probíhalo na nejvyšší úrovni - setkávala se s ministrem, státním tajemníkem, vedoucím služebního úřadu a generálními řediteli,“ popisuje v blogu Hlávková.

Kontroverze vzbudil také výběr loga slovenského předsednictví v Radě Evropy. Logo stálo 4500 eur, tedy asi 120 tisíc korun.

Právě Ťapáková měla být zaměstnancům představena jako premiérův člověk. Měla prý se souhlasem Roberta Fica rozhodovat o všech klíčových zakázkách. A od té doby je podle Hlávkové na oddělení začali přidělovat předem vybraným společnostem a zavírat oči před předražováním smluv.

„Začal být na nás vyvíjen tlak měnit podobu původních projektů na základě jejích požadavků, což zároveň obnášelo výrazné navyšování rozpočtů. Akce, které byly původně plánované jako skromnější a decentní, se najednou měnily na velkolepé události mnohem komerčnějšího charakteru. Šlo především o dva otevírací koncerty, jeden pro veřejnost a druhý pro VIP hosty, na které bylo původně dohromady vyčleněno 63 800 eur. Po vložení se paní Ťapáková do věci se najednou rozpočet na tyto koncerty vyšplhal na několik set tisíc eur,“ uvádí Hlávková.

Zakázky prý dostával opakovaně stejný tým podnikatelů, podle některých pracovníků blízkých vládní straně. Jejich slova potvrzují fakta. Většinu z akcí organizovaly agentury, které pravidelně pořádají akce a mítinky Smer-SD. Jednou z nich měla být agentura Evka, která organizovala několik předvolebních akcí, na kterých se prezentovala práce vládní strany. Na ministerstvu zahraničí teď Evka připravila třeba promo k představení loga předsednictví.

Další svědectví

Vládní strana ve stanovisku popřela, že by se agentura Evka podílela na předvolebních kampaních strany: „Agentura Evka se nikdy nepodílela na předvolebních kampaních, ani na programu sněmů strany SMER - sociální demokracie,“ tvrdí ve stanovisku.

Někteří představitelé firem prý mladou pracovnici úřadu překvapili neotrlou přímostí, když ji otevřeně navrhovali manipulaci veřejných soutěží v případě nutnosti jejich vypisování.

Slova Hlávkové potvrdil také její kolega Pavol Szalai. Stejně jako Hlávková, i on navzdory nejlepšímu hodnocení podal výpověď. „Ano, odešel jsem z vlastní vůle. Odešel jsem ze stejných důvodů jako Zuzana Hlávková. Byli jsme kolegové, seděli jsme spolu v kanceláři. Povídali jsme si a spolu jsme to vyhodnotili, že za takových podmínek a s pochybnostmi, které máme, nemůžeme zůstat na ministerstvu. Pro mě to bylo osobní gesto. Vyhodnotil jsem si to eticky,“ uvedl v rozhovoru pro deník SME.

Ještě před tím, než došlo k medializaci kauzy, se Hlávková obrátila na Transparency International. Organizace případ převzala a opakovaně oficiálně vyzvala ministerstvo zahraničí i ministra Miroslava Lajčáka ke zveřejnění dokumentů a smluv, o kterých Hlávková mluvila. Resort to odmítl. Organizace se proto případ rozhodla zveřejnit.

Obvinění popírají

„Bývalá zaměstnankyně se vyjadřuje k věcem, o nichž vzhledem k jejímu referentskému zařazení nemohla mít kompletní vědomost, nesouvisejí s její pracovní náplní a přesahují dobu trvání jejího pracovního poměru, protože odešla v první fázi příprav,“ píše ve stanovisku až po zveřejnění informací ministerstvo zahraničních věcí.

Tvrzení bývalých zaměstnanců označuje za nepravdivé. Externí poradkyně ministra Lajčáka Ťapáková zvažuje právní kroky vůči Hlávkové a Transparency International.

Rozpočet slovenského předsednictví v Radě Evropské unie zahrnuje personální zajištění předsednictví, výdaje na vzdělávání a odbornou přípravu, logistiku a bezpečnost, kulturně-společenskou prezentaci či výdaje na administrativně-technické zabezpečení. Za půlroční předsednictví počítá slovenská vláda s rozpočtem zhruba 70 milionů eur, tedy asi 1,9 miliardy korun. Částka však nemusí být konečná.

