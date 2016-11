Uvolnění vývozu pomohlo. Američané už exportují o polovinu více ropy

Předešlého rekordu dosáhl vývoz v květnu, kdy vystoupil na 662 tisíc denních barelů. V září se z USA vyvezlo nejvíce ropy do tradiční vývozní destinace Kanady, kam američtí producenti expedovali 243 tisíc barelů denně. Do Singapuru odešlo 99 tisíc barelů a vysoký byl i export do Evropy, uvádějí statistiky.

Americký Kongres loni v prosinci zrušil dlouhodobý zákaz vývozu ropy, který USA zavedly po ropné krizi let 1973-1974. Před prosincovým zrušením se vyvážely objemy do půl milionu barelů denně, zejména z Aljašky a několika dalších míst, které federální vláda povolovala, hlavně do Kanady.

Těžba ropy v USA obnovila v roce 2009 růst po téměř čtvrtstoletí poklesu a do roku 2014 se zvyšovala rekordními tempy kolem 15 procent ročně. O prudký nárůst produkce ropy v USA se zasloužil nástup technologií dobývání ropy z břidlicových zdrojů.

Spojené státy loni těžily v průměru 9,4 milionu barelů ropy denně, z toho asi polovina pocházela z břidlicových ložisek. Do USA se dováží dalších zhruba sedm milionů barelů denně.

Čtěte více: