Trump vybral šéfa FBI, má se jím stát právník Christopher Wray

„Nominují Christophera A. Wraye, muže s bezvadným renomé, na post nového ředitele FBI,“ uvedl Trump na twitteru. Další informace Trump neposkytl. V závěru tweetu pouze napsal, že „detaily budou následovat“.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.