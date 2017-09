Trump telefonoval se Si Ťin-pchingem. Tlačí na zákaz obchodování s KLDR

Dodal také, že Čína vkládá značnou důležitost do Trumpovy návštěvy v Číně, která je naplánovaná na letošní rok. Oba prezidenti jednali o situaci na Korejském poloostrově poté, co Severní Korea v neděli provedla v pořadí již šestou zkoušku zbraně hromadného ničení - vodíkové pumy.

Trump označil rozhovor se Si Ťin-pchingem za „důležitý a přímý“. „Prezident Si by rád něco udělal. Uvidíme, jestli to může nebo nemůže udělat. Nebudeme ale tolerovat to, co se děje v Severní Koreji,“ řekl Trump. „Věřím, že se mnou prezident Si stoprocentně souhlasí. Měli jsme velmi, velmi přímý a velmi důležitý hovor,“ dodal.

Telefonát obou prezidentů se uskutečnil za situace, kdy Čína vyjádřila nevoli nad pondělním Trumpovým oznámením, že Spojené státy zvažují embargo na země, které se Severní Koreou obchodují. Takové sankce by postihly především Čínu, přes niž KLDR realizuje 90 procent svého zahraničního obchodu.

Korejský hlavolam. Jaderný despota je pro Američany jen část problému

