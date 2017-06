Trump se chystá „uklidit“ mluvčího. Spicer si nástupce hledá sám

Spicer čelí kvůli svému vystupování před novináři kritice. Naposledy uspořádal brífink, na kterém zakázal novinářům pořizovat jakýkoliv audiovizuální záznam. Zkušený novinář CNN Jim Acosta za tím vidí snahu Bílého domu vyvolat obstrukce. „Mluvčí Bílého domu se dostává do pozice, kdy je takřka zbytečný. Pokud nemůže na nic odpovědět a zakáže vstup kamerám, tak proč ty brífinky vůbec pořádat?“ ptá se Acosta. „Je to bizarní. Nevím, v jakém světě to žijeme.“

Mluvčí Bílého domu se pod hrozbou vyhazovu ocitl už v polovině května. Na veřejnost se dostaly zprávy, že Trump je na svůj štáb rozzlobený kvůli tomu, že jej nedokáže dostatečně a účinně bránit, a chystá rozsáhlé čistky. Záminkou k nim měla být především situace kolem odvolání šéfa FBI Jamese Comeyho. Spicer a jeho tým totiž dlouho nebyli schopni přijít s prohlášením, ve kterém by důvody Comeyho konce objasnil. Zavařil jim však sám Trump, který je neinformoval dostatečně dopředu.

Trumpovu zlobu odnesl na konci května ředitel komunikace Mike Dubke. Po třech měsících opustil Trumpův úřad bez udání důvodu, média však hovořila o možných souvislostech s ruskou kauzou. Od té doby situace utichla, nyní však vyšlo najevo, že Spicerův konec ve funkci mluvčího se skutečně chystá. Proces výběru nástupce ale vede on sám. Podle serveru Politico oslovil několik možných nástupců, mimo jiných rozhlasovou moderátorku Lauru Ingrahamovou či redaktora deníku Daily Mail Davida Martoska.

S moderátorkou Fox News Ingrahamovou už měl Spicer společně s personálním šéfem Bílého domu Reincem Priebusem dokonce vést první jednání, s Martoskem pak minulý týden mluvil Trumpův strategický poradce Steve Bannon.

Spicer však úplně neskončí. Trump jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků stále věří a údajně pro něj chystá novou roli, kde by už neměl být tolik na očích. „Spicer by měl být povýšen a pokud se tak nestane, tak bych se nedivil, kdyby odešel,“ okomentoval jeho pozici jeden z členů Trumpova štábu. „Prezident mu to dluží za všechno, co pro něj udělal. Sean je nepostradatelný a myslím, že to prezident ví.“

Kromě Spicera si svou pozicí nemůže být jistý ani poradce Don McGahn či již zmiňovaný Bannon, bývalý šéf ultrapravicového serveru Breitbart News, který bývá považován za člověka s xenofobními a antisemitskými názory.

Trump měl údajně zvažovat i změny ve vládě. Dotknout se měly především těch členů kabinetu, kteří nebyli prezidentovi dostatečně loajální a v Trumpových očích vedli vlastní hru ve svůj prospěch. Jednalo se například o ministra obchodu Wilbura Rosse či ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Mezi prezidentovi oblíbence naopak patří šéf diplomacie Rex Tillerson.

