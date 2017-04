Trump podpořil egyptského prezidenta. Chtějí společně bojovat proti terorismu

Trump řekl Sísímu, že plně podporuje jeho vládu v Egyptě a hodlá s ním spolupracovat v boji proti islámským extremistům.

Prezident Trump podle agentury AFP řekl, že Sísí vykonal v Egyptě „fantastickou práci“. Sísí podle agentury Reuters uvedl, že „hluboce oceňuje Trumpa jako jedinečnou osobnost“.

„Chci jen, aby každý věděl, v případě, že by byly nějaké pochybnosti, že pevně stojíme za prezidentem Sísím. Odvedl fantastickou práci ve velmi obtížné situaci. Hodně moc podporujeme Egypt a egyptský lid,“ citoval Reuters Trumpovy výroky pronesené v Oválné pracovně.

Oba státníci měli na programu jednání především o spolupráci v boji proti terorismu. Za bývalého prezidenta Baracka Obamy měly Egypt a USA napjaté vztahy. To chce ale podle pozorovatelů Trump nyní změnit.

Sísí zamířil do Spojených států na státní návštěvu poprvé od svého zvolení do funkce prezidenta. Od Obamy pozvánku do Bílého domu nikdy nedostal. Bývalý demokratický prezident dokonce dočasně pozastavil dodávky zbraní do Egypta poté, co se Sísí dostal k moci.

Neklidný Sinaj

Na egyptském Sinajském poloostrově působí odnož teroristické organizace Islámský stát, jejíž zničení je jedním z hlavních deklarovaných cílů Trumpa ve funkci prezidenta. Islamisté na Sinajském poloostrově útočí od roku 2013 především na egyptské policisty a vojáky.

Republikán Trump už krátce po nástupu do funkce slíbil Egyptu prohloubení vzájemné bezpečnostní spolupráce. Egypt je po Izraeli druhým největším příjemcem americké finanční pomoci určené na rozvoj armády.

Sísí v Egyptě obnovil relativní klid a vládu pevné ruky po chaotické vládě muslimských fundamentalistů, kteří nastoupili po pádu předchozího dlouholetého prezidenta Husního Mubaraka. Mubarakův režim se zhroutil pod tlakem prodemokratických demonstrací v rámci takzvaného arabského jara. Poté ale situaci ovládli fundamentalisté, kteří chtěli zavést islámský stát. Svrhla je až armáda, které tehdy Sísí velel. Sísímu ale organizace hájící lidská práva vytýkají, že potírá také místní liberály.

