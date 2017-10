Telička chce i po konci v ANO zůstat eurposlancem

Telička uvedl, že se s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem původně v mnoha otázkách shodovali, později se ale začali rozcházet. Europoslanec získal dojem, že se hnutí ANO odklání od programu, za který on byl zvolen do EP. „Šel jsem do politiky, byl tam určitý étos, určitý profil proevropského subjektu napravo od středu, liberálně orientovaného, protikorupčního, reformního,“ řekl. Když teď vidí jako odpověď na snahy o řešení evropských problémů pouze odmítání integrace, vnímá to jako zásadní věc. Zároveň se domnívá, že už nemá možnost tento vývoj v ANO korigovat.

S lídrem ANO se však Telička liší nejen v pohledu na další evropskou integraci a na zavedení eura v Česku, ale i na postoj k prezidentu Miloši Zemanovi. „Je to jeden z těch podstatných důvodů,“ řekl. Připomněl, že se ANO zatím jasně nevyjádřilo, jak se k prezidentské volbě postaví, i když připustil, že pro lídry hnutí to může být téma aktuální až po sněmovních volbách. „Myslím si, že účinkování pana prezidenta dospělo už do takového roviny, že to vyžaduje jasné stanovisko. Já jsem to zaujal, hnutí ANO nikoli,“ řekl. Po prezidentově vystoupení v Radě Evropy Telička na twitteru tento týden uvedl, že každá státotvorná politická strana i hnuti by měly podle něho vyzvat své voliče, aby pro Zemana nehlasovali.

Po vystoupeni Zemana v RE bych očekával, ze každá statotvorna politická strana i hnuti musejí vyzvat své voliče nevolit v lednu Zemana. — Pavel Telička (@Telicka) 10. října 2017

Svůj rozchod s ANO Telička nechtěl přímo spojovat se současným obviněním Babiše kvůli padesátimilionové dotaci pro farmu Čapí hnízdo. „Nechtěl jsem to zúžit do roviny 'Babiš obviněn, Telička odchází',“ řekl. Podle něj je ale na předsedovi ANO, aby záležitost dovysvětlil. Připustil, že věc může být pro Babiše problém, protože šel do politiky se silným protikorupčním étosem.

Telička rovněž řekl, že svůj rozchod s ANO nechce do detailu probírat v týdnu před sněmovními volbami. Podle něj jde i o snahu zlepšit politickou kulturu v Česku a o prokázání toho, že názorový rozchod nemusí být provázen velkým humbukem a pošlapáním veškeré předchozí spolupráce.

Telička nehodlá přestupovat do jiné strany a nadále hodlá v ALDE zastávat program, za který byl zvolen. Nechtěl spekulovat o tom, jestli ho při odchodu z ANO bude následovat i někdo z dalších tří europoslanců zvolených za stejnou stranu.

Nestraník Telička se už dříve letos vzdal pozice experta ANO pro zahraniční politiku. Letos v srpnu novinářům řekl, že nemá informace o směřování ANO v evropské politice.

