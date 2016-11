Stropnický chce 30 tisíc profesionálních vojáků

„Já si myslím, že 30 tisíc profi vojáků plus záloha aspoň těch pět tisíc je v podstatě minimum. Čili my musíme ty plány našich předchůdců v tomto navýšit,“ řekl ministr v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Do roku 2025 se to ale podle něj asi nedá stihnout. Záležet bude i na situaci na trhu práce, protože třeba v regionech, kde je vyšší nezaměstnanost, je zájemců víc. Ministr řekl, že pro letošek má armáda rekrutační cíl 2000 lidí a už v září se jich přihlásilo 2200. „Ten zájem o práci v armádě je,“ uvedl.

Podle údajů ze začátku letošního roku evidoval resort zhruba 22tisíc vojáků z povolání, 6400 občanských zaměstnanců a asi 1100 státních zaměstnanců podle služebního zákona.

Stropnický také řekl, že žádný členský stát NATO to nebude mít jednoduché, pokud by měl do roku 2025 zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), což by měly členské země vydávat. Meziroční růst výdajů na obranu o deset procent mu připadá jako přiměřený. Při současném tempu zvyšování výdajů na obranu bude ČR na úrovni dvou procent HDP v roce 2025, uvedl a dodal, že toto tempo by mohlo podle jeho názoru být i vyšší. Poznamenal, že třeba Kanada vydává jedno procento HDP a Španělsko 0,85 procenta HDP.

O plnění požadavků NATO se začalo hovořit především v souvislosti s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který před volbami spolupráci v rámci NATO zpochybňoval a po spojencích požadoval, aby na své bezpečnosti pracovali více sami.

