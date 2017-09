Středočeský kraj rozdělí na nové kotle od 4. října půl miliardy

Středočeský kraj začne přijímat žádosti v druhé výzvě kotlíkových dotací ve středu 4. října v 8 hodin. Rozdělí více než 502 milionů korun. Každý zájemce může získat příspěvek od 75 tisíc až do 127 tisíc korun, v závislosti na typu nového kotle a lokalitě, ve které se jeho nemovitosti nachází. Pokud by každý dostal nejnižší možný příspěvek, uspokojí kraj 6696 žadatelů. Reálně kraj přispěje zhruba pěti tisícům lidí. Žádost o dotaci budou moci zájemci zasílat až do 26. června 2018.