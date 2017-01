Stiglitz: Evropa stojí před americkým scénářem. Společná měna zkrachovala

„Euro se možná bude muset zrušit, aby se zachránila Evropská unie,“ uvedl Stiglitz v Davosu, kde se účastní světového ekonomického fóra, v rozhovoru pro německý týdeník Spiegel. EU má podle ekonoma problém s přebujelou byrokracií, nebo alespoň s takovou image. Britský úmysl opustit mimo jiné Evropský soudní dvůr Stiglitz kritizoval a označil za důležitější než ekonomické aspekty brexitu. Evropským představitelům Američan radí, aby mluvili s nespokojenými občany, i když volí extremistické strany, protože jinak evropské státy skončí v čele s někým jako je Donald Trump.

Držitel Nobelovy ceny si povzdychl nad ekonomickými plány nového amerického prezidenta a označil za bizarní, že v Davosu vystupuje jako zastánce volného obchodu čínský prezident. Globalizace sama o sobě není špatná, jen je třeba ji řídit, nikoli rozbít, k čemuž se podle Stiglitze chystá nově zvolený americký prezident: „Donald Trump je protekcionista, o tom není žádných pochyb.“ Za další dimenzi pokrytectví označil Stiglitz možný vývoj, kdyby se pod republikánským prezidentem změnili v zastánce protekcionismu i sami republikáni, tradiční stoupenci volného trhu.

Trump se podle Stiglitze nenechá od svého kurzu odradit. V USA se mezi velkými firmami prý šíří strach poté, co se Trump vmísil do obchodní politiky německé firmy BMW a kritizoval její plán na stavbu továrny v Mexiku. Podle ekonoma by současná situace mohla oživit americkou občanskou společnost, ale nevylučuje, že by mohlo dojít i k násilí.

