Stavitelé Trumpovy zdi se bojí o život

Plánovaná stavba zdi na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem může být pro zúčastněné firmy lukrativní zakázkou, zároveň už ale vykreslují i černé scénáře, podle nichž práce zkomplikují kritici projektu. „Co se stane, když dělníky někdo napadne?, ptal se jeden z podnikatelů, který chtěl podat nabídku do výběrového řízení. Další se zase ujišťoval, zda jeho zaměstnanci smějí být ozbrojeni a v případě nouze zbraně beztrestně použít.

Zpravodajská agentura AP pronikla do zákulisí obřího tendru na projekt prezidenta Donalda Trumpa. Zájemci se o první vypsané stavební zakázky mohli původně ucházet do minulého týdne, kvůli obavám o bezpečnost a s nimi souvisejícím otázkám ale úřady lhůtu bezmála o týden prodloužily, takže skončila až v úterý. První fáze rozporuplného projektu se tím završila. Z podaných nabídek stát do začátku června vybere čtyři až deset firem, které následně postaví poblíž hranice prototypy zdi. Jak uvedla agentura s odvoláním na nejmenované zdroje, má se tak stát na 400 metrů dlouhém pásu těsně u hranice jižně od San Diega.

Americko-mexická hranice Ploty- Na třetině z 3200 kilometrů dlouhé hranice mezi USA a Mexikem jsou ploty. Nezajištěné jsou povětšinou těžko přístupné úseky. Pouště, hory i řeky přechod hranice beztak ztěžují. Drogy - Většinu drog pašeráci do USA nenosí přes zelenou hranici, ale vozí auty přes hraniční přechody anebo je v přístavech ukrývají v kontejnerech. Rušná hranice - Hranice mezi USA a Mexikem je nejfrekventovanější hranicí na světě. Každý den ji překročí milion pěších a 437 000 vozidel. Bez povolení k pobytu - V USA podle odhadů úřadů žije na 11 milionů migrantů bez povolení k pobytu. Polovina z nich jsou Mexičané. Mexiko pomáhá - Mexiko s ochranou hranic pomáhá. V rozpočtovém roce 2016 mexické úřady zatkly více než 150 000 ilegálních migrantů ze Střední Ameriky.

Klidné protesty a 12 pohrůžek smrtí

Definitivní rozhodnutí nicméně ještě nepadlo. Každý z prototypů má být 30 metrů dlouhý a dosahovat výšky mezi 5,5 a 9 metry. Jen tyto prototypy mají podle odhadů stát mezi 200 000 a 500 000 dolarů (5 - 10 milionů korun). Americké úřady pro ochranu hranic by podle zdroje AP měly spolu s policií v případě nutnosti kolem staveniště zřizovat bezpečnostní zónu.

Některé skupiny již oznámily, že proti projektu budou protestovat. „Chystají se rozličné akce na obou stranách zdi včetně demonstrací nebo modlitebních shromáždění,“ očekává Enrique Morones ze sdružení Border Angels, který už 30 let pomáhá mexickým migrantům. Policie ze San Diega nicméně ujišťuje, že Ústavou zaručené právo pokojně se shromažďovat nebude omezovat.

Morones sice doufá, že protesty budou pokojné, napjatá situace tomu ale příliš nenasvědčuje. Plánovaná zeď je mimo jiné i symbolem rozdělenosti americké veřejnosti. Texaský stavitel Michael Evangelista-Ysasaga se nechal slyšet, že od chvíle, kdy jen naznačil, že má o zakázku zájem, dostal už tucet pohrůžek smrtí, přičemž jedna z odpůrkyň stavby se Ysasagovi svěřila s tím, že na něj najala soukromého detektiva.

Přečtěte si také: