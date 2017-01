Stát bojuje v aktuálních majetkových sporech o 223 miliard

330 miliard Kč: ÚZSVM zvítězil ve sporu o určení pravosti platebních příkazů v hodnotě přes 330 miliard korun. Příkazy se měly týkat poradenství k výstavbě dálnic údajně podepsané někdejším federálním ministrem financí začátkem 90. let. Městský soud v Praze pravomocně potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 a zamítl žalobu na určení pravosti listin. Žalobce Prudeno Investments tvrdil, že jeho právnímu předchůdci vzniklo právo na uhrazení údajné pohledávky z roku 1991 za poradenství a obstarání finančních prostředků na financování výstavby dálnic v tehdejším Československu. Dokazovat to měly platební příkazy a další listiny údajně podepsané někdejším federálním ministrem financí a jeho tehdejším náměstkem. Relevantní důkazy, které by průkazným způsobem dokládaly požadované nároky, však protistrana nikdy neposkytla. Česká republika nároky vždy jednoznačně odmítala a žalobu považovala za naprosto nedůvodnou. Soud se ztotožnil s argumenty ÚZSVM a pravomocně žalobu zamítl.