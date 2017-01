Spor o zeď graduje. Mexický prezident zrušil návštěvu USA

Peňa Nieto stavbu zdi opakovaně odsoudil a kategoricky vyloučil, že by se Mexiko jakkoli podílelo na jejím financování, jak požaduje americký prezident. Trump dnes na twitteru uvedl, že pokud Mexiko zeď nezaplatí, neměl by jeho prezident do Washingtonu jezdit.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.