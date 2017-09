Sobotka hájil privatizaci OKD. Soudit mají toho, kdo z firmy vytahal peníze

Sobotka v úvodu své výpovědi popisoval, jak se privatizace státního podniku chystala. K ceně prodeje uvedl, že na základě informací od ÚOHS měla být cena minimálně 3,5 miliardy korun. Pak se objevily nabídky od firmy Penta, které se podle Sobotky pohybovaly kolem tří až tří a půl miliardy korun. Podíl nakonec získala skupina Karbon Invest. „Žádné jiné nabídky nebyly,“ uvedl Sobotka.

Premiér také uvedl, že cena prodeje převýšila i hodnotu, na kterou akcie vyčíslil posudek objednaný Fondem národního majetku. Sobotka uvedl, že jako ministr obdržel až závěrečný posudek. „Neměl jsem důvod pochybovat o profesionální práci, kterou odvedl Fond národního majetku,“ řekl Sobotka.

Při výpovědi Sobotka také uvedl, že vláda jednala o prodeji OKD exkluzivně se skupinou Karbon Invest. Důvodem bylo to, že chtěla zachovat sociální stabilitu v regionu, a tato jednání podle Sobotky preferovaly také odbory.

Sobotka také uvedl, že nevěděl o tom, že by posudek nezahrnoval cenu za celý podnik. „Pokud to tak bylo, tak jsem o tom nevěděl,“ zdůraznil Sobotka. Znalec, na jehož základě vláda podíl v OKD prodala, ocenil cenu akcií a nezapočítal do ceny majetek dceřiných společností, kam spadaly například desetitisíce bytů.

Při dotazech soudu, státního zástupce nebo advokátů Sobotka popisoval, jak podklady na jednání vlády připravovali jeho podřízení. Na starosti to měl zejména jeho náměstek Zdeněk Hrubý. „Byl jsem v zásadě srozuměn s postupy, které materiál navrhoval,“ odpověděl Sobotka jednomu z advokátů, který se ho zeptal, zda vládnímu materiálu rozuměl.

Sobotka uvedl, že pro něj bylo důležité hlavně usnesení vlády, které k materiálu kabinet přijal. Tvrdil, že nedostal žádné upozornění, že by měl posudek k prodeji OKD nedostatky, a proto neměl důvod zabývat se jím podrobněji. „Po 13 letech nemůžu přesně uvést, kdo rozhodl o zadání posudku,“ poznamenal Sobotka před soudem. Znalecký posudek považoval za důležitý materiál pro rozhodnutí vlády. Při výpovědi Sobotka často opakoval, že si po dlouhé době nemůže přesně pamatovat, jak se některé věci staly.

Prodej akcií schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Podle státního zástupce však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, jimž Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

V trestní kauze čelí obžalobě znalec, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu, a dále dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku, kteří měli privatizaci na starosti. Vinu popírají mimo jiné i s argumentem, že fond byl pouhým administrátorem privatizace a odpovědnost za cenu prodávaného státního podílu nesla ministerstva financí a průmyslu.

