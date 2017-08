Školské odbory chtějí růst platu učitelů o 15 procent. Stávkou zatím nehrozí

Vedou se debaty o stávce, školské odbory se zařídí podle výsledku jednání vlády, řekl Dobšík na tiskové konferenci zástupců školských odborů a asociací a představitelů vysokých škol. „Jsme připraveni se k tomu postavit čelem,“ dodal. Vyloženě vyhrožovat ale podle něj není taktické a zodpovědné, pokud se zatím vyjednává. Na shromáždění v Betlémské kapli, jehož cílem je znovu podpořit požadavky školství, podle Dobšíka premiéra zastoupí ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) a přijít má také ministr financí Ivan Pilný (ANO). Nemocného ministra školství zastoupí jeho náměstek Petr Pavlík a místo vicepremiéra pro vědu má dorazit místopředseda školského výboru Jiří Mihola (KDU-ČSL).

Odbory chtějí docílit zvýšení mezd učitelů v regionálním školství do roku 2020 na 130 procent průměrné mzdy v Česku, která v letošním prvním čtvrtletí činila 27 889 korun. S podporou premiéra a ministerstva školství požadují přidat od listopadu 15 procent navíc, jinak se podle nich nepodaří do roku 2020 zvýšit mzdy dostatečně. Znamenalo by to růst výdajů v příštím roce o 11 miliard korun. Na platy nepedagogických pracovníků ve školství by podle odborů měly jít další dvě miliardy korun navíc.

Vláda uvolnila na odměny učitelů 404 milionů. Rozdělí si je od nového školního roku

Vysoké školy chtějí přidat na mzdy akademiků, stipendia doktorandů a na podporu studijních oborů, o jejichž absolventy je největší zájem. Podle předsedy České konference rektorů jde na mzdy 70 až 80 procent výdajů z rozpočtu vysokých škol. V současnosti je to částka kolem 17 miliard. Pokud by vysokoškolští učitelé dostali o 15 procent víc, znamenalo by to navýšení rozpočtu o 2,5 až tři miliardy korun, uvedl.

Navýšení rozpočtu vysokých škol o 700 milionů korun proti letošnímu roku, se kterým v současnosti počítá ministerstvo financí, je podle Zimy naprosto nedostatečné. Zástupci České konference rektorů se sejdou 6. září a budou jednat o svém dalším postupu. Jednání o rozpočtu na úrovni vlády se zřejmě uskuteční 4. a 11 září. Až podle toho, o čem vláda rozhodne, se rektoři dohodnou na dalších krocích, řekl Zima.

Podle Pilného nebude možné požadavky zástupců školství uspokojit, pokud vláda nenavýší deficit 50 miliard korun, který v červnu schválila. Ve svém návrhu rozpočtu na rok 2018 ministr vyčlení 12 miliard korun na růst platů ve státní správě a nechá vládu rozhodnout, jak s nimi naloží.

Nízké platy učitelů kritizují odborníci dlouhodobě. Minulý rok si pedagogové průměrně vydělali 30 065 korun, z toho zhruba 30 procent tvořily odměny, příplatky a náhrady. Medián platu učitele na vysoké škole byl loni 37 407 korun, což je méně, než činí průměr ostatních vysokoškoláků.

