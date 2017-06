Silná Evropa je pro USA výhodná, tvrdí Merkelová

Angela Merkelová hledí na vzájemné obchodní vztahy jinýma očima. Zdůrazňuje, že transatlantický vztah má kořeny ve „společných přesvědčeních, hodnotách a uvažováních“. Merkelová, která v září kandiduje na pozici německé kancléřky po čtvrté v řadě, uvedla, že transatlantický vztah se nezaměřuje na vítěze a poražené, ale měl by být postaven na win-win partnerství, z něhož vyjdou jako vítězové obě strany.

Donald Trump zkritizoval obchodní deficit s Německem

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change