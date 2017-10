Ruští hackeři prý ukradli citlivá data americké NSA

Podle amerického listu jde o jeden z nejzávažnějších hackerských útoků vůbec. V roce 2013 Edward Snowden, jiný zaměstnanec NSA, ukradl ze serverů této bezpečnostní agentury údaje o špionážních metodách USA v zahraničí.

The Wall Street Journal napsal, že do soukromého počítače externího zaměstnance NSA se možná hackeři dostali přes antivirový program ruské společnosti Kaspersky Lab. Její produkci minulý měsíc americká vláda zakázala instalovat do úředních počítačů kvůli podezření, že firma pracuje pro ruskou rozvědku.

Firma Kaspersky Lab obvinění energicky popírá a tvrdí, že se nikoli vlastní vinou ocitla uprostřed geopolitického boje.

NSA informaci amerického deníku odmítla komentovat. Senátor Ben Sasse, člen branného výboru horní komory Kongresu, označil informaci za alarmující. „NSA musí vystrčit hlavu z písku a vyřešit problém externích zaměstnanců. Rusko je v kybernetickém prostoru naším jasným nepřítelem, nemůžeme si dovolit taková selhání,“ řekl Sasse agentuře Reuters.

NSA útok na své servery objevila až loni na jaře, píše The Wall Street Journal. Hackeři ukradli údaje o tom, jak agentura proniká do cizích počítačových sítí, jaké programy k tomu používá a jak sama chrání své sítě uvnitř USA. Pokud by Rusové tyto údaje dostali do rukou, mohli by lépe chránit své systémy a snadněji naopak pronikat do těch amerických.

