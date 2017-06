Rusové zřejmě zabili šéfa islamistů Bagdádího

Ruské letectvo při náletu na poradu vedení Islámského státu zřejmě zabilo vůdce této teroristické organizace abú Bakra Bagdádího. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany s tím, že smrt vůdce IS ověřuje. Západní koalice, kterou proti ozbrojeným islamistům vedou USA, uvedla, že informace o usmrcení Bagdádího nemůže potvrdit. Kreml se zdržel komentáře a šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov připustil, že zpráva o zabití vůdce IS "dosud není stoprocentně potvrzená".