Rusko chce chránit svou svrchovanost. Zakáže prý zahraniční organizace

Ruský parlament by mohl příští rok na jaře schválit zákon o ochraně státní svrchovanosti před vnějším vměšováním, který by obsahoval totální zákaz činnosti jakýchkoli zahraničních organizací v Rusku, jakož i zákaz činnosti ruských neziskových organizací finančně podporovaných z ciziny. Vyplývá to z dnešní informace agentury TASS.