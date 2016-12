Robejšek v hledáčku StB: Platon chtěl milost

Při vstupu nových tváří do politiky pravidelně vyplouvají na povrch informace z jejich dávné minulosti. Musí to podstoupit každý a stejně tomu je i u politologa a ekonoma Petra Robejška, který před pár dny oznámil založení nové strany Realisté.

Na některé politiky prasklo v minulosti členství v KSČ či v Lidových milicích, popřípadě spolupráce s komunistickou tajnou policií. O Robejškovi se toho v archivech StB moc nepíše, přesto jeho svazek není úplně nezajímavý.

Z archivů StB lze zjistit například to, že absolvent sociologie a sociální psychologie Robejšek napsal za tuhé normalizace po roce 1969 rigorózní práci o sociálním inženýrství otce zakladatele sovětských komunistů – Vladimíra Iljiče Lenina. StB zaznamenala rovněž to, že Robejšek po své emigraci do západního Německa požádal o úpravu vztahů s Československem. Podobných žádostí se před rokem 1989 objevilo docela dost, řada emigrantů ovšem takové jednání považovala za mimořádně problematické.

