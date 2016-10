Putin utahuje šrouby: Rusko obnovuje předobraz obávané KGB

Založení nového úřadu je součástí plánů širších reforem federální policie, které by měly být v zemi hotovy do prezidentských voleb v roce 2018. Na administrativních základech nynější federální služby FSB by do té doby mělo vyrůst Ministerstvo státní bezpečnosti, podle listu Kommersant se v rámci nového systému bude těšit stejné pozici jako někdejší obávaná služba KGB.

Závan dob dávno minulých

Srovnání může vypadat přehnaně, ale daleko od historických souvislostí rozhodně není. Stejnojmenný úřad již v minulosti v bývalém SSSR fungoval. V roce 1946 vznikl jako samostatný orgán poté, co se nechvalně proslulá NKVD přejmenovala na ministerstvo vnitra. O sedm let později pak zanikl a jeho funkci nahradila právě KGB.

Putin drží otěže v ruské politice pevně v rukách. Přečtěte si, jak válcoval opozici:



Volby v Rusku nic nezměnily. Strana blízká Kremlu drtivě dominuje





Nově zřízený úřad by měl mít k dispozici své vlastní bezpečnostní složky. Zároveň by měl dozorovat i aktivity ministerstva vnitra a pod svá křídla by měl převzít zahraniční rozvědku.

Podle listu, který citoval své vlastní zdroje, by měla dominantní úloha úřadu být nejvíce vidět během vyšetřování velkých korupčních kauz. „Pokud dříve agenti FSB pouze dozorovali a poskytovali podporu, nyní budou moci celý proces sami řídit. A to od vznesení obvinění až po rozhodnutí soudu,“ píše Kommersant.

Úřad bude také zodpovídat za Federální ochrannou službu zabezpečující osobní bezpečnost nejvyšších veřejných představitelů v zemi.

Peníze budou problém

Ministerstvo civilní obrany a ministerstvo pro výjimečné situace a přírodní katastrofy by v reakci na vznik Ministerstva státní bezpečnosti mohla být uzavřena. V takovém případě by jejich pravomoci přešly pod kompetence ministerstva obrany a vnitra.

Zpomalit chystanou reformu by však podle serveru Moscow Times mohly rozpočtové komplikace. Jen finanční odstupné a kompenzace zaměstnancům, kteří pod novou strukturou nebudou chtít pracovat, by podle listu mělo činit minimálně 308 milionů dolarů.

O Rusku čtěte více:

Rusko se dočkalo zlepšení výhledu úvěrového ratingu

Další Krym? Připojením k Rusku hrozí moldavské Podněstří

Sankční externalita: ruští zemědělci vydělávají víc než zbrojaři

Most přes Amur. Pomník stagnace, nebo pilíř budoucího růstu?