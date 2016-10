První vlak s českou naftou z Německa by mohl dorazit již ve čtvrtek

První vlak s českou naftou uskladněnou v německém skladu zkrachovalé společnosti Viktroriagruppe by mohl do Česka přijet už ve čtvrtek. Na dnešním mimořádném briefingu to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Stáčení nafty ve skladu Čepro v Třemošné u Plzně podle něj začne v pátek. Ze skladu v bavorském Kraillingu vlak vyjel dnes.