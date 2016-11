Průzkum: Merkelová by porazila Gabriela i Schulze

V přímém souboji se šéfem sociální demokracie Sigmarem Gabrielem by Merkelová dostala 50 procent hlasů, zatímco současný vicekancléř Gabriel jen 16 procent. Pokud by se předsedkyni křesťanských demokratů postavil šéf Evropského parlamentu Martin Schulz, o němž se také uvažuje, zvítězila by v poměru 49 ku 27.

Sociální demokraté zatím kandidáta na kancléře neoznámili, měli by tak učinit v lednu. Ať už se rozhodnou pro Gabriela, nebo Schulze, budou to mít v souboji s konzervativní unií CDU/CSU složité.

Tomu napovídají i poslední průzkumy, podle nichž by CDU/CSU dalo svůj hlas 36 procent německých voličů, zatímco sociálním demokratům 23 procent. Do Spolkového sněmu by se dostali ještě Alternativa pro Německo, Levice i Zelení (všichni deset procent) a svobodní demokraté (pět procent).

Dále čtěte:

Merkelová bude již počtvrté kandidovat na kancléřku

Merkelová se rozloučila s Obamou. S Trumpem chce úzké vztahy